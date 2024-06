Secretaria de Educação de Niterói lança edital para contratação de merendeiros

A Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói lançaram um novo edital para contratação temporária de merendeiros. O Processo Seletivo Simplificado está disponibilizando 66 vagas para os profissionais atuarem nas escolas da Rede Municipal de Educação, cobrindo merendeiros que estão afastados temporariamente. Para participar é necessário ter Ensino Fundamental Completo e experiência profissional comprovada. As inscrições vão até o dia 29 de junho. Os interessados devem preencher os dados de forma virtual no site www.educacao.niteroi.rj.gov.br.

Os candidatos devem acessar o portal da Educação Niterói e preencher a Ficha de Inscrição disponibilizada de forma correta, anexando a cópia dos documentos exigidos em edital. A remuneração será de R$ 1.818,10, em carga horária de 40 horas semanais, com acréscimo de auxílio transporte e abono alimentação, além do adicional de insalubridade nas mesmas bases definidas para os servidores da categoria do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Educação.

Leia também:

Rede de tráfico interestadual era responsável por abastecer o Complexo do Salgueiro

PM prende três com drogas na Ciclovia, em Piratininga



A convocação dos candidatos inscritos será realizada de acordo com a demanda para atendimento às necessidades das Unidades de Educação da Fundação Municipal de Educação. O processo seletivo será eliminatório e classificatório, através das seguintes etapas: inscrição online; análise e avaliação da Ficha de Inscrição e comprovação dos requisitos básicos; pontuação na Titulação para o cargo e experiência profissional do candidato (caráter classificatório); avaliação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e verificação da Comissão de Heteroidentificação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas (PP).



A aprovação dos candidatos se dará por avaliação dos títulos, qualificação e experiências profissionais, obedecendo os critérios de pontuação estabelecidos no edital. Serão considerados eliminados os candidatos que obtiverem pontuação geral inferior a 10 pontos. A divulgação do resultado parcial será no dia 1º de julho.

Será de atribuição do merendeiro: preparar as refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com a orientação recebida; verificar o estado de conservação dos alimentos; distribuir as refeições preparadas; requisitar material e mantimentos quando necessários; receber e armazenar os gêneros alimentícios de acordo com normas e instruções estabelecidas, entre outras atribuições.

Mais informações no site www.educacao.niteroi.rj.gov.br.