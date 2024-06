Artistas começam a pintar mural na Praça da Lagoinha

A nova Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha, está ganhando cores. É que o novo painel decorativo, escolhido em uma consulta pública pela população de São Gonçalo através do Colab, começou a ser grafitado no local esta semana.

O painel escolhido explora brincadeiras de ruas muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião e outras. O idealizador do painel foi artista Marcelo Eco, curador do projeto Cidade Ilustrada, e o desenho está sendo feito por 12 artistas. A nova área de lazer está prestes a ser entregue para a população.

Marcelo Eco explicou que o projeto do mural traz lembranças de sua própria infância. "A ideia foi mostrar as brincadeiras de antigamente que ficam em nossas memórias, uma sublime nostalgia. Eu, por 25 anos, vivi no bairro vizinho, o Laranjal, e já joguei muita bola no antigo campo da Lagoinha, ao lado da antiga lagoa. Brincamos muito de carrinho de rolimã, jogo de taco, empinar pipa, como chamamos "soltar cafifa", pique esconde, garrafão, pião e as meninas brincavam muito de elástico, bambolê entre outros", disse.



Um dos 12 artistas que está realizando a pintura do mural é Vinícius Medeiros, mais conhecido como Siri do Muro. Segundo ele, a equipe começou a trabalhar na pintura do mural desde esta terça-feira (25).

"É um trabalho grande, bonito, detalhado e que vai mudar essa praça. Eu mesmo já vim aqui muitas vezes antes da revitalização e ela vai ficar linda. O projeto foi idealizado pelo Marcelo Eco e estamos atuando para entregar o nosso melhor", afirmou.

Além de Siri do Muro, estão responsáveis pela pintura do projeto os seguintes artistas: Marcelo Alio, Douglas Civic, Eduardo Lima (Dudu), Eduardo Oliveira (Tex), Glaucio Vênus, Gustavo Amaral (Gut), Igor Skid, Leandro Ribeiro, Márcio Vieira (Mac), Thiago Moreira da Silva (Trep) e Victor Barreto Araújo (Victor 32). Todos os artistas fazem parte do projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo.

A praça está sendo revitalizada pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no projeto Praça Renovada. Na nova praça, foi construída uma quadra poliesportiva, novos brinquedos para crianças foram instalados assim como bancos, canteiros e equipamentos para a academia dos idosos.

O sentimento para os moradores do bairro é de ansiedade. A expectativa para conhecer a nova praça está alta. "A praça tá ficando bonita. A praça anterior estava largada, com brinquedos quebrados. Agora, nosso bairro está bem melhor, com lâmpadas de LED, o posto de saúde e o HCCOR (Hospital do Câncer e do Coração) aqui do nosso lado", afirmou o aposentado João Batista da Silva, de 83 anos.

A Praça da Lagoinha fica na Estrada do Pacheco, ao lado do HCCOR e da nova Clínica da Lagoinha.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 11 praças, sendo duas no Jardim Catarina, uma no Boaçu, uma no Coroado, uma no Laranjal, uma no Vila Três, uma no Gradim, uma no Rocha, uma no Jóquei, uma em Itaúna e a Praça Chico Mendes. Também estão em andamento intervenções na Praça do Colubandê (feita pela Secretaria de Transportes), Pontal, Porto do Rosa, Bairro Almerinda e Porto Velho.