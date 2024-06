McDia Feliz 2024 – Casa Ronald RJ inicia venda antecipada

A 36ª edição do McDia Feliz — a maior ação de mobilização em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil, organizado pela rede McDonald’s — já tem data marcada: dia 24/08 (sábado), em todo território nacional. E para dar início à campanha, a Casa Ronald RJ iniciou a venda antecipada de vouchers digitais e físicos do Big Mac, para a troca nos restaurantes do estado do Rio de Janeiro. Os tíquetes individuais custam R$ 19, correspondente ao valor de um hambúrguer.

Os interessados podem adquiri-lo de diferentes formas. A versão digital permite a compra via e-commerce, pelo link https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/f05deced-fa22-11ed-83ab-02d90778e1a5/colecao; pelo WhatsApp da instituição (21 98057-3400); ou através do email captacao@casaronald.prg.br. Já os que desejam adquirir o tíquete físico, a sede da Casa Ronald RJ, no Maracanã, estará aberta das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os tíquetes estarão disponíveis para venda até o dia 23/08, um dia antes do evento.

De acordo com Carlos Neves, gerente de captação da Casa Ronald RJ, a venda antecipada do Big Mac tem grande impacto porque é uma maneira de angariar a entrada imediata de recursos financeiros. “A instituição se beneficia de 100% do valor recebido, já que há isenção de impostos. O montante recebido com as vendas antecipadas é destinado imediatamente para a casa, já que vendemos de forma direta”, explica Carlos.



O McDia Feliz representa 45% do custeio total da unidade carioca. No ano passado, o McDia Feliz no Rio de Janeiro arrecadou R$ 947.359,04. A meta desta edição é ultrapassar R$ 1 milhão.

O McDia Feliz representa 45% do custeio total da unidade carioca | Foto: Divulgação

"O McDia Feliz é uma data extremamente importante para o funcionamento da nossa casa e dos demais projetos apoiados pela ação. O valor arrecadado nos restaurantes do estado do Rio de Janeiro é destinado para a nossa unidade. Os recursos são aplicados nos programas sociais, que oferecem apoio ao tratamento de crianças, adolescentes em tratamento de câncer, bem como qualidade de vida aos pacientes e a seus familiares”, explica Carlos, reforçando que “para garantir o custeio pleno da instituição, a Casa Ronald RJ conta ainda com campanhas sociais executadas durante todo o ano, doações de empresas e de pessoas físicas, além de eventos e bazares realizados pelos voluntários.”

O evento

No dia 24/08, todas as atenções da Casa Ronald RJ estarão voltadas para o evento que acontecerá em aproximadamente 150 lojas do estado do Rio de Janeiro. Para auxiliar a troca dos tíquetes, vender o Big Mac, bem como desenvolver ações dinâmicas para os clientes conhecerem e abraçarem a causa, cerca de mil voluntários estarão envolvidos na ação. A unidade da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, é a loja que mais arrecada com a venda do Big Mac no estado, com um resultado de mais de seis mil sanduíches vendidos.

Além dos sanduíches comprados a partir dos tíquetes antecipados, os clientes que adquirem a McOferta do Big Mac (sanduíche + batata frita + refrigerante) dentro das lojas ou por delivery também estarão contribuindo para a ação. Isso porque o valor equivalente a um hambúrguer Big Mac será destinado para a Casa Ronald RJ.

O McDia Feliz é realizado no país desde 1988. O evento é uma oportunidade de geração de recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer e a seus familiares.

Sobre a Casa Ronald RJ

Em outubro de 2024, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro comemora seu 30º aniversário, consolidando-se como um pilar fundamental dos hospitais públicos da cidade e uma referência de cuidado e apoio às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A instituição oferece gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte aos hospitais, educação e assistência social, além de programas complementares de Atenção Integral e suporte emocional para todos os jovens hóspedes e suas famílias. A Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é a primeira da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade máxima para receber 114 pessoas, é a maior Casa Ronald do Brasil, com mais de 22 mil hospedagens realizadas em 2023.

Serviço

Ação: Venda antecipada de tíquetes do Big Mac para o McDia Feliz

Data: até 23/08

Valor: R$ 19,00

Tíquete digital

Site:https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/f05deced-fa22-11ed-83ab-02d90778e1a5/colecao

WhatsApp: 21 98057-3400

E- mail: captacao@casaronald.prg.br.

Tíquete físico

Endereço: Casa Ronald RJ – Rua Pedro Guedes, número 29 ou 44, Maracanã.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.