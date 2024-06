Volta às aulas nas universidades federais do Rio; confira o calendário!

Em Niterói, na Região Metropolitana, os professores ainda decidirão se aceitarão as propostas do governo federal - Foto: Reprodução - Paula Fernandes/UFF

Em Niterói, na Região Metropolitana, os professores ainda decidirão se aceitarão as propostas do governo federal - Foto: Reprodução - Paula Fernandes/UFF

Com o fim da greve de professores das Instituições Federais no último domingo (23), a volta às aulas em algumas unidades de ensino já tem data marcada, como na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Entretanto, em outras instituições, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), ainda ocorrem reuniões para finalizar o calendário acadêmico de 2024.



A decisão de encerrar a greve foi tomada após a realização de assembleias estaduais que aprovaram a proposta de reajuste negociada com o governo federal. De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), o comando nacional responsável pela greve optou por finalizá-la após a assinatura de um acordo com o Ministério da Gestão e Inovação para definir os detalhes da proposta

Confira o calendário de volta às aulas:

• Colégio Pedro II: Realizou uma assembleia na última terça-feira (25), no campus da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, e decidiu que as aulas retornarão no dia 1º de julho (segunda-feira). No entanto, essa decisão depende da assinatura de um acordo com o governo federal, prevista para a tarde da próxima quinta-feira (27). A instituição já estava com o calendário comprometido devido a outras greves, pois os estudantes do ano letivo de 2023 terminaram os estudos em março deste ano e ainda não começaram as aulas de 2024.

• Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Em Seropédica, na Baixada Fluminense, retorna às aulas nesta quarta-feira (26). A escolha dessa data foi decidida em uma reunião na segunda-feira (24). A instituição comunicou que a cobrança de presença até o dia 8 de julho será flexibilizada e orientou os professores a não aplicarem avaliações até essa data.

• Universidade Federal Fluminense (UFF): Em Niterói, na Região Metropolitana, os professores ainda decidirão se aceitarão as propostas do governo federal, além de analisar o calendário acadêmico. Existe a possibilidade de retorno às aulas na próxima segunda-feira.

• Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): Os professores se reunirão na próxima quinta-feira (27) para discutir o retorno das atividades, com a chance de que isso ocorra no dia 3 de julho, quarta-feira da semana que vem.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da UFRJ (Sintufrj), houve uma assembleia nesta quarta-feira, onde os professores avaliaram a proposta do governo e definiram pautas internas.