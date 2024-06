Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa um morto e um ferido na tarde de quarta-feira (26)

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (26) na Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo informações, um caminhão colidiu com a traseira de um carro, que perdeu o controle e atingiu uma motocicleta. O piloto da moto morreu no local. Já o garupa foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Seu estado de saúde ainda é desconhecido.

O acesso à ponte pela Avenida Brasil precisou ser interditado temporariamente devido ao acidente. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Apesar do acidente, o trânsito já foi normalizado e o tempo de travessia é de 13 minutos, nos dois sentidos.