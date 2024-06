Fãs de Davi Brito se unem para banir a conta de humorista que imitava o campeão do BBB 24

Os fãs de Davi Brito, campeão do BBB 24, se uniram para derrubar a página do humorista Matheus Ruff, cujas imitações do baiano não agradavam os fãs e eram consideradas preconceituosas. Os internautas compartilharam prints no X, antigo Twitter, mostrando que o perfil do humorista no TikTok foi banido. Era nesse perfil que Matheus publicava os vídeos.

Após a divulgação de que o perfil foi banido, vários perfis de notícias no X registraram comentários dos internautas se posicionando sobre o caso. Alguns internautas acreditam que o “humor” de Matheus era um disfarce para professar o racismo, e não uma homenagem divertida a Davi.



🚨VEJA: O perfil do homem que estava imitando Davi Brito, vencedor do BBB 24, foi banido do TikTok.



A Suspeita que o banimento ocorreu devido a múltiplas denúncias. pic.twitter.com/bhrcbxUNCS — CHOQUEI (@choquei) June 25, 2024

“Imitar é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente (o que foi ou é feito por outrem, as características de alguém ou algo etc.). Logo, ele está indiretamente acusando o Davi de algo que ele não faz e nunca fez! E isso é apenas um erro apontado nessa ‘imitação’, fora os outros”, escreveu uma seguidora. “Imitando não, ele estava praticando racismo recreativo, debochando do sotaque e sendo altamente xenofóbico, ridicularizando o Davi em contextos absurdos como se ele fosse, inclusive, um assaltante. Bem feito. Foi banido tarde”, comentou outra seguidora.

Matheus ainda não se pronunciou.