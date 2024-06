Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa trânsito lento no sentido Rio

Um acidente entre um carro e uma moto bloqueou três faixas da Ponte Rio-Niterói no sentido Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (25). O trânsito está lento desde os acessos à ponte, com tempo de travessia estimado em 40 minutos. No sentido Niterói, o fluxo segue normal, com travessia em 13 minutos.

Equipes de socorro e da concessionária Ecoponte estão no local para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre feridos.