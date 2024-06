Niterói abre Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de Médicos

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói publicou, nesta sexta-feira (21), o edital do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de médicos anestesistas, pediatras neonatologistas e obstetras para atuação na Maternidade Alzira Reis, que no período de obras está funcionando no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). As inscrições serão realizadas até o próximo dia 26/06, pelo site www.saude.niteroi.rj.gov.br, na aba “Processo Seletivo”.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explica que o objetivo é atender a necessidade da composição das equipes.

“Neste momento há necessidade da contratação de novos profissionais para compor as equipes que estão realizando o atendimento da maternidade, dentro do HUAP. Ao todo são 8 vagas, sendo 2 para médicos anestesistas, 3 para pediatras neonatologistas e 3 para médicos obstetras”, conta a secretária.



São requisitos para a inscrição: possuir, na data da contratação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; ser brasileiro(a) ou gozar das prerrogativas constitucionais e legais correspondentes; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino; estar em gozo dos direitos civis e políticos; gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre.

O edital com todas as informações e o cronograma completo, pode ser acessado através do link: http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:rea-ins