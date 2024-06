Greve nacional de professores de instituições federais foi encerrada neste domingo (23)

Reunião do Comando Nacional de Greve no último domingo (23) - Foto: Reprodução/Andes-SN

A greve nacional dos professores de instituições federais foi encerrada neste domingo (23), com a decisão partindo dos próprios docentes. A paralisação, que teve início em abril deste ano, afetou as instituições de ensino superior em todo o país, durando mais de 60 dias.



Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), a greve será oficialmente encerrada na próxima quarta-feira (26), data prevista para a entidade assinar um acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, com o objetivo de alinhar os termos da proposta.

A volta às aulas, no entanto, ficará a critério do calendário de cada unidade de ensino superior federal, sendo uma decisão interna de cada instituição.

Após 60 dias de paralisação, a decisão ressalta que os trabalhos nas instituições federais voltarão ao normal por parte dos professores. Cerca de 55 unidades de ensino permaneciam em greve até o último domingo, mas várias instituições já sinalizavam que iriam se retirar da greve e aceitar o acordo proposto pelo Governo Federal.

A proposta aceita pelos docentes prevê, entre os anos de 2025 e 2026, um reajuste salarial, com percentuais diferentes para cada classe profissional, e a retirada de uma portaria de 2020 que aumentou a carga horária mínima semanal para os docentes.

A expectativa do Ministério da Gestão e Inovação é encerrar as negociações com todos os trabalhadores até quarta-feira (26). Apenas os técnico-administrativos ligados às universidades federais não aceitaram a proposta de reajuste salarial do governo até o momento. Uma reunião da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) está marcada para esta segunda-feira (24) para analisar a situação da categoria.