Futuro de Fernando Diniz no Fluminense deve ser decidido nesta segunda-feira (24)

O futuro do técnico Fernando Diniz no comando do Fluminense deve ser decidio nesta segunda-feira (24). Neste domingo, ele teve uma reunião de aproximadamente duas horas com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o diretor de futebol, Paulo Angioni, e o diretor de planejamento, Fred, após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo, a demissão do treinador não foi debatida.

Diniz enfrenta pressão da torcida e da diretoria após uma série de resultados ruins, mas ainda não está claro se ele permanecerá no cargo. A expectativa é que uma decisão seja tomada ao longo do dia de hoje.



O técnico, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo, chegou ao Fluminense em 2021 e já conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. No entanto, os resultados recentes, principalmente no Campeonato Brasileiro, têm gerado insatisfação entre os torcedores e aumentado a pressão por mudanças na comissão técnica.

Alguns veículos da imprensa esportiva especulam que Diniz pode ter sido demitido, enquanto outros afirmam que ele ainda tem o apoio da diretoria.

A expectativa é que o Fluminense se pronuncie oficialmente sobre o futuro do treinador em breve.

Acompanhe as próximas notícias para saber mais sobre o desfecho dessa situação.