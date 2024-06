Ex de Hulk, Iran Ângelo reata namoro com Lucas Suassuna

A empresária Iran Ângelo, ex-mulher do jogador de futebol Hulk, reatou o namoro com o engenheiro Lucas Suassuna, de 26 anos. O casal, que havia terminado em abril deste ano, retomou a relação em junho de 2024.

A informação foi confirmada por meio de fotos publicadas nas redes sociais, onde os dois aparecem juntos em clima romântico. Em uma das imagens, Lucas e Iran estão dançando agarradinhos em uma festa junina.

O relacionamento entre os dois já havia sido alvo de muitos comentários na mídia, principalmente por conta da diferença de idade de 28 anos. Apesar disso, Iran e Lucas sempre se mostraram apaixonados e felizes juntos.



Em fevereiro deste ano, Lucas chegou a pedir Iran em casamento em um comentário no Instagram. No entanto, o pedido não foi aceito e o relacionamento chegou ao fim logo em seguida.

Agora, com a retomada do namoro, os fãs do casal torcem para que dessa vez dê certo.