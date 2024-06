Morre mais uma vítima da explosão da lancha em Cabo Frio

Na madrugada deste domingo (23), mais uma vítima da explosão de uma lancha, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, veio a óbito. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, faleceu as 5h, segundo boletim do Hospital Roberto Chabo, localizado em Araruama, na Região dos Lagos.

Aleksandro era natural de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), o estado de saúde das vítimas Ana Livia Pimentel, 5 anos, Nayara Tauslane Andrade, 22 anos, e Caroline Pimentel, 28 anos, é considerado estável. Já Jean Andrade, 1 ano e 5 meses, está em estado grave.

O acidente aconteceu no último dia 17. Dez turistas de Vitória, no Espírito Santo, estavam a bordo de uma embarcação, na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, quando ocorreu uma explosão. Este é o terceiro caso de explosão no período de pouco mais de um mês.

