Proteção Animal consegue lar para 17 animais em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promoveu neste sábado (22/06) a campanha de adoção de cães e gatos no Centro de Comércio Popular (CECOP). A ação, que conseguiu um novo lar para 17 animais (14 cães e 3 gatos) resgatados das ruas ou que foram disponibilizados por cidadãos, foi realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção.

Antes da adoção, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria também oferece castração para filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.



Wanderlei Pereira, mais conhecido como Abençoado, de 63 anos, adotou um novo amigo. "Adotar esse cachorrinho hoje é uma alegria muito grande, porque eu perdi o meu cachorro há mais ou menos dois meses de velhice, ele tava bem velhinho e hoje estou me sentindo muito feliz como tivesse levando a companhia para dentro de casa novamente, porque tava fazendo muita falta", comentou.

Leia também:

▶ Três apostas faturam a Quina de São João e dividem R$ 229,9 milhões

▶ PM do RJ ultrapassa a marca de 300 fuzis apreendidos em 2024

Campanha também acontece on-line



A campanha de doação também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 97556-7695, das 8h às 17h.