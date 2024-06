Flamengo vence o Fluminense, abre vantagem na liderança e afunda rival na lanterna

Na tarde deste domingo (23), o Flamengo venceu o Fluminense, no Maracanã, por 1x0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O artilheiro Pedro, cobrando pênalti no finalzinho do jogo, fez o único gol do clássico. O Fla abriu vantagem na liderança e manteve o Flu na 20ª e última colocação da competição.

O primeiro tempo ficou marcado pelos erros consecutivos de saída de bola da equipe tricolor e pelo desperdício das chances de gol por parte do rubro-negro. A equipe do técnico Tite teve 3 boas oportunidades de abrir o placar em erros do adversário, mas a falta de tranquilidade e pontaria atrapalharam. Já a equipe de Fernando Diniz saiu para o vestiário sem finalizar sequer uma vez ao gol do Fla.

A etapa complementar seguiu com domínio do Flamengo. O Fluminense foi conseguir sua primeira finalização somente aos 21 minutos. De tanto insistir, o resultado veio. Aos 40, Pedro cobrou pênalti cometido por Calegari sobre Bruno Henrique e abriu o marcador no Maracanã. Fábio até tocou com pé na bola, mas não foi o suficiente para impedir o 22º gol do atacante na temporada 2024.

Leia também:

▶ Três apostas faturam a Quina de São João e dividem R$ 229,9 milhões

▶ PM do RJ ultrapassa a marca de 300 fuzis apreendidos em 2024

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 24 pontos e manteve a liderança do Brasileirão. Já o Fluminense segue com 6 pontos, na lanterna da competição. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta o Vitória, na quinta-feira (27), no Maracanã, às 19h. O rubro-negro visita o Juventude, na quarta-feira (26), às 20h, no Alfredo Jaconi.