Cerimônia de união de casal onlyfans em São Paulo causa 'alvoroço' na Internet

Se no dia a dia Luiza Marcato e Máximo Garcia, criadores de conteúdo adulto, trabalham com a exposição de seus corpos nus, no dia da cerimônia de casamento do casal não poderia ser diferente. Durante a celebração, os pombinhos apaixonados surpreenderam a todos ao fazerem a lua de mel durante o evento. A celebração, realizada na mansão de Máximo na zona oeste de São Paulo, foi marcada pela troca de alianças, votos de casamento, jantar e uma festa completamente nua, surpreendendo a todos os presentes.

Os noivos receberam críticas na web, mas nem ligaram. O casal garante que não se abala com as críticas e que em momento algum teve a intenção de desrespeitar a cerimônia ou provocar os mais religiosos. Luiza Marcato e Máximo García optaram por um evento nudista porque tem a ver com o universo deles da pornografia.

Leia também:

Ramón Díaz, demitido em abril pode voltar ao comando do Vasco

Quatorze cozinhas comunitárias comemoram dois anos de funcionamento no Rio

O casamento no civil aconteceu normalmente no Cartório de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, no início do mês. Já o evento, contou com a presença de uma pastora, mas não de juiz de paz. Os dois trocaram votos e alianças. Nenhum convidado se sentiu incomodado a única regra: tirar as roupas para entrar no casamento.



“Para ser sincero, nem vejo mais os comentários e as críticas. Sou muito mais do que dizem por aí. Pode até parecer arrogância, mas eu não ligo mais para o que vão achar de mim. Enquanto criticam, eu faturo R$ 300 mil por mês. Tenho agora uma esposa maravilhosa, uma relação de verdade, sem mentiras e segredos, do nosso jeito, e estou construindo a minha vida e o meu patrimônio. Fizemos o casamento do nosso modo. Nos conhecemos no pornô, nossos amigos são do pornô, nós vivemos nesse mundo. Por que seria diferente?",afirmou o ator Máximo Garcia, que é espanhol.