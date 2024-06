Ramón Díaz, demitido em abril pode voltar ao comando do Vasco

Vasco inicia as conversas com Ramón Díaz para um possível retorno - Foto: Reprodução - Leandro Amorim/Vasco

O Vasco está em busca de outro treinador após a demissão de Álvaro Pacheco, na última quinta-feira (20), e as conversas com o argentino Ramón Díaz, que treinava o Cruzmaltino antes de Pacheco, já iniciaram. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o técnico é um dos principais nomes apontados pela diretoria para ocupar o cargo vago deixado pelo português.

Quem tem a missão de encontrar outro treinador, é o presidente do clube, Pedrinho. Ele está encarregado desta função depois da saída do diretor-executivo Pedro Martins.

Agora cobiçados pelo Vasco, Ramón e seu filho Emiliano, foram demitidos no dia 27 de abril, ainda pelos diretores da SAF quando era comandada pela 777 Partners. As demissões ocorreram depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, no estádio de São Januário, na quarta rodada. Desde aquela época, eles permanecem no Rio.



O argentino Ramón Díaz comandou o Vasco por 43 partidas, com 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Ao todo, o aproveitamento do time na chegou a 52,7%.