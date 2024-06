Quatorze cozinhas comunitárias comemoram dois anos de funcionamento no Rio

A primeira cozinha comunitária do Prato Feito Carioca amanheceu nesta sexta-feira (21/06) em festa. E não é para menos: a Cozinha Comunitária Sacode Mangueira completou dois anos de atividades. E, para comemorar, os 280 beneficiários do projeto ganharam, além da refeição, bolo e refrigerante. Além da Renascença e da Mangueira, outras 12 unidades vão comemorar até agosto dois anos de atividades.



Desde o dia 21 de junho de 2022, Alessandra Leite Pereira, de 45 anos, frequenta de segunda-feira a sexta-feira a cozinha comunitária da Mangueira. Lá, no número 1.100 da Rua Bartolomeu de Gusmão, a moradora da comunidade pega refeição para ela e três dos seus cinco filhos.



“O programa é maravilhoso, ajuda muita gente’’, afirma Alessandra. De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, a cozinha comunitária da Mangueira tem significado especial, pois, além de ser a primeira do Prato Feito, ela lembra a luta de sua avó para conseguir alimentar a família na comunidade.

Leia também:

Homem é preso por abuso sexual contra mulher no BRT

Ramón Díaz, demitido em abril pode voltar ao comando do Vasco

“Minha avó morava em um barraco de lata com 22 crianças, na região conhecida como Pedra. Meu pai contava que, aos 7 anos, ele descia o morro para pegar resto de comida. Se, naquela época, tivesse um programa semelhante, meu pai não teria passado tanta dificuldade. Acho que a nossa cidade tem que ser carinhosa, acolhedora e solidária. Espero que, no futuro, todos tenham direito à segurança alimentar e que possam botar o pão na mesa por meio do seu próprio trabalho”, disse Everton Gomes.



Mais 12 cozinhas comunitárias serão inauguradas na cidade



A Prefeitura do Rio vai inaugurar mais 12 cozinhas comunitárias até o dia 5 de julho. As inaugurações da segunda cozinha comunitária da Mangueira e a do Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, foram adiadas, mas novas datas serão marcadas para a abertura oficial das duas unidades do programa Prato Feito. O projeto já distribuiu, nas 20 cozinhas comunitárias inauguradas e nas outras 12 em fase de testes, 3,7 milhões de refeições gratuitas às famílias em situação de vulnerabilidade social. E, até o fim do ano, a Prefeitura do Rio vai abrir mais 23 unidades na cidade.