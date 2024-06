Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' organiza festa junina em Niterói

O evento começa às 18h, no Clube Afatae, no Centro de Niterói, e tem várias atrações juninas e carnavalescas - Foto: Divulgação/Os Trabalhistas Estão Chegando

Que o samba combina com festa, todo mundo sabe. Ainda mais quando é uma celebração junina. Pensando nisso, os intergrante do Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' organizam nesse sábado (22), a partir das 18h, no Clube Aftae, no Centro de Niterói, um 'arraiá' com direito a barracas de artesanato e comidas típicas. É claro que o samba também não vai faltar.

As principais atrações do 'evento caipira' são a quadrilha 'Balão Dourado', de São Gonçalo, que vai 'esquentar' a noite no tradicional 'casamento na roça', e a banda de forró e música nordestina 'Cabras na Pista'. Depois o samba vai tomar conta do ambiente, com shows dos segmentos do Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas' - musas, musos, passistas, além do rei e da rainha da bateria 'Pura Justa Causa', e intérpretes da agremiação.

Além da festa, a solidariedade em prol da vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul também é a tônica do 'arraiá. Quem for sao Clube Aftae, deverá levar uma lata de leite em pó, que serão destinadas às crianças daquele estado. O Clube fica na Rua Engenheiro Henri Novo, 21, próximo ao 12ºBPM (Niterói).

