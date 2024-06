Vitória vence Atlético-MG e põe Vasco no Z-4 do Brasileirão

O Vasco, de Rossi, perdeu para o Juventude e 'afundou' ao Z-4 com triunfo do Vitória - Foto: Divulgação

A derrota para o Juventude, por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (19), em Caxias do Sul, teve reflexos ainda mais negativos nessa quinta-feira (20). O Vitória venceu o Atlético-MG por 4 a 2, em partida realizada no Barradão, pulou da vice-lanterna para a 15ª colocação, e acabou empurrando o Cruzmaltino para a Zona de Rebaixamento do Brasileirão 2024.

Com o triunfo do clube baiano, o Vasco passa agora a ser o primeiro clube dentro do Z-4, com sete pontos, seguido pelo Corinthians (7), Grêmio (6) e Fluminense (6). Agora, o Vasco, que demitiu o técnico Ricardo Pacheco nessa quinta-feira, tentará 'virar a chave' no próximo sábado (22), em São Januário.

