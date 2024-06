Bandeira Azul: Praia do Sossego está na disputa para renovar a certificação

Três praias do Rio de Janeiro e uma de Niterói estão na disputa pela Bandeira Azul neste ano, um certificado internacional que reconhece a qualidade ambiental e a gestão sustentável de áreas costeiras.



Entre as 38 praias e marinas que concorrerão à certificação internacional Bandeira Azul este ano, está a Praia do Sossego, em Niterói, que busca renovar a certificação pela quarta vez.

A praia recebeu melhorias como instalação de ducha, banheiro e lava-pés, além de intervenções para infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental.

A Praia do Sossego tem um importante papel ecológico como parte do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), um dos principais paraísos ecológicos da cidade. No local, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realiza trabalhos de educação ambiental com o objetivo de torná-la conhecida e, assim, promover o uso sustentável para recreação e turismo. Outra iniciativa de educação ambiental contou com a participação do Instituto Mero do Brasil, que atua na preservação dos oceanos e da espécie de peixe Mero; Projeto Uçá e a participação da Praia do Sossego no evento Clean Up Day.



A conquista da Bandeira Azul representa um importante reconhecimento do compromisso das cidades com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. As praias certificadas se tornam destinos turísticos mais atrativos e contribuem para o desenvolvimento sustentável da região.

“Niterói tem um histórico que estamos implantando nos últimos anos rumo à sustentabilidade. A Praia do Sossego é uma de nossas preciosidades. Montamos toda a estrutura para que local seja utilizado de forma sustentável e com preservação. É assim que estamos atuando também nas nossas áreas verdes”, explicou o prefeito de Niterói, Axel Grael, quando pelo terceiro ano consecutivo, a Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, recebeu o prêmio Bandeira Azul.

Em todo o Brasil, 56 praias foram inscritas e 38 pré-aprovadas, além de 11 marinas. A escolha será feita por um júri Internacional, que se reunirá em setembro, em Copenhague, na Dinamarca. Conforme informações, a previsão é que o resultado seja divulgado em outubro e com cerimônia de entrega em 1º de novembro.

Veja lista de praias pré-selecionadas

Renovações:



● Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

● Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari – BA

● Praia da Viração, Salvador – BA

● Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

● Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

● Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

● Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ

● Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

● Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

● Praia do Sossego, Niterói – RJ

● Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Nelson Mandela)

● Prainha, Rio de Janeiro – RJ

● Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

● Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

● Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

● Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

● Praia de Taquaras, Balneário Camboriú -SC

● Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

● Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

● Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

● Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

● Praia da Conceição, Bombinhas – SC

● Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

● Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

● Prainha de Itá, Itá – SC

● Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

● Praia da Saudade, Penha – SC

● Praia Grande, Penha – SC

● Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

● Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

● Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

● Praia da Saudade, São Francisco do Sul – S

● Praia do Tombo, Guarujá – SP

Primeira temporada:

● Praia de Tucuns, Armação de Búzios – RJ

● Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

● Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ

● Praia Central, Balneário Piçarras – SC

● Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

Lista de marinas pré-aprovadas:

Renovações:

● Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

● Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

● Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

● Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

● Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

● Marina da Conceição, Florianópolis – SC

● Marina Itajaí, Itajaí – SC

● Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

● Voga Marine, Ubatuba – SP

● Marina Kauai, Ubatuba – SP

Primeira Temporada:

● Marina Villa Real, São Francisco do Sul – SC