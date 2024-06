Gil do Vigor critica discurso de André Valadão contra faculdades; confira o vídeo!

Gil do Vigor se manifestou contra a oposição do pastor André Valadão à educação - Foto: Reprodução /Instagram/ Vídeo

Gil do Vigor se manifestou contra a oposição do pastor André Valadão à educação - Foto: Reprodução /Instagram/ Vídeo

O ex-BBB e PhD em Psicologia, Gil do Vigor, se posicionou contra o recente vídeo do pastor André Valadão, onde o religioso desaconselha a matrícula de filhos em universidades.

No vídeo, Valadão afirma que a faculdade "pode acabar com a vida" dos jovens e questiona a necessidade do ensino superior.

"Não manda o seu filho para a faculdade. Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno? Criou sua filha para virar uma v*gabunda, rodada, ou para ser uma mulher santa, digna, de família e cheia de Deus? Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida", disparou o pastor.

A fala gerou grande repercussão e críticas nas redes sociais, com muitos defendendo a importância da educação como ferramenta de progressão individual e social.



Vigor, conhecido por sua defesa da educação, se manifestou em suas redes sociais para rebater o discurso do pastor. Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-BBB afirmou que a educação é a chave para a transformação social.

“Essas pessoas querem manipular vocês gente, elas utilizam da ignorância para juntar massas e assim dominar, porque a falta do conhecimento é a ignorância é um prato cheio para eles”, começou Gil.

Gil seguiu falando da importância do conhecimento e da valorização da educação.

“É inadmissível que um homem que tenha acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! A educação e o conhecimento devem ser divulgados para nosso país! O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou! E as pessoas tem o direito de aprender e se libertar dessas pessoas manipuladoras, falsos profetas, que utilizam o nome de Deus dizendo serem perfeitos, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro e lembre-se quem é contra educação é contra vocês! Sempre lembrem disso”, concluiu o economista.

A fala de Gil do Vigor se soma às diversas críticas que a declaração de Valadão recebeu. Internautas destacaram a importância da educação para o combate à pobreza, à desigualdade e à desinformação.

O pastor, até o momento, ainda não fez nenhuma consideração sobre o vídeo viralizado.