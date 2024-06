São João da Barra conquista o Prêmio Cidades Excelentes

São João da Barra é o melhor município do estado do Rio de Janeiro em governança, eficiência fiscal e transparência. Avaliada entre outras cidades que têm de 30 mil a 100 mil habitantes, SJB ficou na primeira colocação no Prêmio Cidades Excelentes - iniciativa do Instituto Aquila, que reconhece e incentiva as boas práticas de gestão pública. A premiação aconteceu nesta terça-feira (18) no auditório da Fecomércio, no Rio de Janeiro.



São João da Barra também foi reconhecido entre os três municípios de 30 a 100 mil habitantes que mais se desenvolveram no índice geral. O desempenho é avaliado em todo o país seguindo critérios técnicos com base em alguns pilares, que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.



Representando a prefeita Carla Caputi, o secretário de Comunicação Rodrigo Florêncio comemorou o reconhecimento: “A premiação reforça a evolução da gestão de São João da Barra, porque o Índice de Gestão Municipal Áquila utiliza dados públicos dos últimos quatro anos”.



No prêmio de 2023, São João da Barra já havia ficado entre as três cidades da sua categoria em governança, eficiência fiscal e transparência.

