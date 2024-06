Seop demole construção irregular no Rio

A Secretaria de Ordem Pública, com o apoio da Fundação Rio-Águas, realizou nesta quarta-feira (19), mais uma demolição de construção irregular, desta vez na Ilha do Governador, área que sofre influência do crime organizado. A operação fez a remoção de uma construção de grande porte, com características comerciais com três pavimentos, possuindo aproximadamente 600 m² de área erguida. Engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de cerca de R$1,5 milhão a quem investiu no plano de construção.



Em fase avançada de construção, a obra estava sendo executada em alvenaria e estrutura metálica, o que aceleraria sua conclusão, sobre a calha e na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Canal da Portuguesa, correndo o risco de desabamento, erosão e alagamento. A estrutura, erguida sem nenhuma autorização da Prefeitura do Rio, poderia causar represamento da água da chuva, atrapalhar o curso do canal e, consequentemente, implicar em risco de desabamento, erosão e alagamento. A obra já havia sido embargada pela Fundação Rio-Águas.

"Essa operação de hoje é mais um exemplo de construção irregular que combatemos. Um imóvel de grande porte, construído em cima do leito de um canal na Ilha do Governador, e que, além de ser totalmente ilegal, coloca em risco a vida de quem estivesse nele e de toda a vizinhança. Na última semana completamos quatro mil demolições de construções irregulares e seguiremos firmes com as ações para preservar a vida das pessoas, ordenar a cidade e asfixiar financeiramente o crime organizado", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.







Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Comlurb, Rio Luz, Light e Cedae. Na última semana a Prefeitura do Rio completou quatro mil demolições de construções irregulares, com prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão aos responsáveis.