Novos espaços para alunos de escola municipal no Galo Branco

A manhã desta quarta-feira (19) foi de festa no CIEP 438 Municipalizado Rubens Mauricio da Silva Abreu, no Galo Branco. A unidade inaugurou a Sala de Recursos Romeu Sassaki, que irá atender a 27 alunos com deficiência, e a Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus, para atender a 480 alunos da unidade.

A Sala de Leitura é um espaço lúdico e divertido, que estará disponível para os alunos, dispondo de diversos títulos da literatura. Já a Sala de Recursos é usada para o desenvolvimento das habilidades dos alunos com deficiência, contando com jogos pedagógicos e material diferenciado.

“Eu fiquei muito surpresa, não esperava a reação tão positiva dos alunos, que já estão pedindo para ficar na sala, até na hora do recreio. As duas salas foram uma conquista muito grande para a escola e tenho certeza que vai transformar a vida dos nossos alunos”, disse a diretora, Jacira Quintanilha.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, parabenizou a gestão da escola pela iniciativa.



“Estou muito feliz de poder ver o interesse desses alunos pela leitura, desde que abrimos a porta da sala, eles estão encantados com todo o universo. É muito bom ver cada detalhe que foi pensado por toda a equipe da escola e executado com muita competência. Tenho certeza que as duas salas serão muito bem aproveitadas”, afirmou o secretário.