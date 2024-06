São Gonçalo oferece novas oportunidades de cursos gratuitos

As inscrições serão realizadas online através do link - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

As inscrições serão realizadas online através do link - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo está com inscrições abertas para vagas remanescentes do Projeto CRIA SG, que tem objetivo de democratizar a cultura na cidade através de aulas gratuitas em diversos segmentos artísticos. As inscrições são somente até o dia 25 de junho.

Esta é a chance para todos aqueles que perderam a oportunidade anterior de buscar uma vaga em um dos cursos gratuitos oferecidos pela SMTC. As inscrições serão realizadas online através do link: https://forms.gle/EDe3v9kkAPhZWTje6 .

Para se inscrever, é necessário fornecer CPF, RG e comprovante de residência.



As aulas estão programadas para começar no dia 1º de julho, então os interessados devem inscrever-se o quanto antes para completar o número de alunos nos cursos disponibilizados, que atendem a diversas faixas etárias e segmentos.

O CRIA SG busca oferecer cultura e proporcionar vivências artísticas e culturais à população local, representando uma excelente oportunidade para os moradores de São Gonçalo se envolverem com a arte.

Aulas e horários dos cursos:

Teatro Juvenil/Adulto – Teatro Municipal – Segunda -10:30 às 12h

Teatro Juvenil/Adulto – Teatro Municipal – Terça – 09:30 às 10:30h

Animação – Teatro Municipal – Terça – 10:30h às 12h

Teatro Juvenil/Adulto – Teatro Municipal – Quarta – 09h às 10:30h

Coral Adulto – Centro Cultural Joaquim Lavoura – Terça – 10:30h às 12h

Coral Adulto – Centro Cultural Joaquim Lavoura – Terça – 15h às 16:30h

Locução de Eventos – Centro Cultural Joaquim Lavoura – Segunda – 10:30h às 12h

Locução de Eventos – Centro Cultural Joaquim Lavoura – Segunda – 13:30h às 15h

Balé Infantil( de 8 à 14 anos) – Lona Cultural Jardim Catarina – Quinta – 9:30h às 11h

Balé Infantil( de 8 à 14 anos) – Lona Cultural Jardim Catarina – Quinta – 13:30h às 15h

Dança de Salão – Centro Municipal de Tradições Nordestinas (Neves) – Sábado – 9h às 10:30h