'Conlestech Itaboraí': maior evento de tecnologia do Conleste acontece nesta quinta

Com o tema ‘Gás Natural, Transição Energética, Inovação e Sustentabilidade’, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste) realizará o Conlestech Itaboraí, no Helix Business Center, nesta quinta-feira (20/06), das 9h às 16h. O evento é promovido com apoio da Prefeitura de Itaboraí; da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar; do Sebrae-RJ; Firjan; e Petrobras.

O Conlestech Itaboraí é o sétimo evento de base tecnológica do programa, dedicado ao fomento da economia do conhecimento na região do consórcio. O Conlestech Itaboraí ocorre em um momento de grande transformação para a região Leste Fluminense, impulsionada pelo desenvolvimento do Polo Gaslub da Petrobras e a possível criação de um ‘hub’ de gás natural.

O evento visa discutir como essas iniciativas podem promover uma matriz energética mais limpa, incentivar a inovação tecnológica, garantir a qualificação da mão de obra local e assegurar a segurança jurídica necessária para atrair investimentos. Também destacará a sustentabilidade e o empreendedorismo regional, explorando oportunidades e benefícios que podem transformar Itaboraí na capital nacional do gás natural, posicionando-a como um centro regional estratégico na cadeia produtiva de energia do país.

“Discutir os desafios e oportunidades relacionadas ao gás natural na nossa região é importante para fomentar a inovação, a sustentabilidade e o empreendedorismo em toda a nossa região. As edições do Conlestech já realizadas foram um sucesso e o evento já se tornou um marco, contribuindo para transformar o consórcio em um grande polo tecnológico regional. E agora será na nossa cidade”, destacou o presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O Conlestech Itaboraí é gratuito e direcionado aos prefeitos e secretarias municipais de Fazenda; Desenvolvimento Econômico; Planejamento; Trabalho e Renda; Ciência, Tecnologia e Inovação; Saúde, Educação; Turismo e Agricultura. Além de instituições e associações do ecossistema de inovação; startups; universidades e empresários do setor e Energia.

Para participar do evento, basta se inscrever pelo formulário: https://forms.gle/axJwSxPBUjp6fFQq6. O Helix Business Center fica situado na Av. Vinte e Dois de Maio, 6331, no Jardim Imperial.