Pedágio na BR-101 vai ficar mais caro no trecho administrado pela Arteris

As cinco praças de pedágio da BR-101 RJ/Norte no trecho sob concessão da Arteris Fluminense, entre a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes, e Niterói, terão suas tarifas reajustadas a partir da zero hora desta quinta-feira, dia 20 de junho, conforme Decisão 262 SUROD publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19). A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$7,10.

O reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de maio de 2023 a maio de 2024. A publicação atualiza a Tarifa Básica de Pedágio nas praças de pedágio P1 e P2, em Campos dos Goytacazes/RJ; P3, em Casimiro de Abreu; P4, em Rio Bonito/RJ; e P5, em São Gonçalo/RJ.

Leia também:

São Gonçalo oferece novas oportunidades de cursos gratuitos

PMS do 15° BPM apreendem farta quantidade de drogas na comunidade do Lixão

Desde 2008, quando teve início a concessão, a Arteris Fluminense investiu cerca de R$ 4,7 bilhões em obras, pavimentação, manutenção e operação, proporcionando mais segurança aos motoristas e desenvolvimento regional ao Estado do Rio de Janeiro. A concessionária executou R$ 1,5 bilhão de obras de duplicação, o que resultou em cerca de 130 quilômetros de novas pistas entre as cidades de Rio Bonito e Campos dos Goytacazes, ações que colaboraram para reduzir em 56% o número de fatalidades na rodovia entre 2010 e 2020, superando a meta global da Organização das Nações Unidas (ONU).