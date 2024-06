PMS do 15° BPM apreendem farta quantidade de drogas na comunidade do Lixão

Nesta segunda-feira (17), policiais do 15° BPM (Duque de Caxias), foram averiguar informações do Disque Denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Jandira, na Comunidade do Lixão, no Centro de Duque de Caxias.

No local, prenderam um homem usando uma pistola Bereta Cal. 9mm. Também apreenderam um carregador de pistola Cal. 9mm, seis munições intactas, dois rádios transmissores, uma prensa hidráulica, 152 Kg de maconha prensada, 1.620 trouxinhas de maconha, 7.720 pinos de cocaína e 1.020 pedras de crack.

A ocorrência foi feira na 59ª DP , onde o material foi apresentado e o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.