Hospital Getulinho abre inscrição para mutirão de cirurgia plástica e procedimentos dermatológicos

Para participar do projeto é necessário a realização da inscrição pelo link - Foto: Divulgação

O Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói, vai realizar no dia 04 de julho o Projeto Bem-Te-Vi, que abrange as áreas da cirurgia plástica, dermatologia clínica e cirúrgica e psicologia. A ação contempla crianças de 1 mês e 14 anos de idade e vai atender casos como orelha de abano (maior que 7 anos), retirada de nevos, verrugas, lipomas, queloide, fibrose pós queimadura, dedo extranumerário, cistos, avaliação dermatológica, acne, entre outros. Para participar do projeto é necessário a realização da inscrição pelo link https://bit.ly/projetobemtevigetulinho até o próximo dia 21.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, fala sobre o objetivo do Projeto.

“O Projeto Bem-Te-Vi busca fortalecer a autoestima e o bem-estar de crianças e pré-adolescentes por meio do atendimento multiprofissional, que inclui procedimentos médicos e apoio preparando para lidar com críticas e desenvolvimento de imagem pessoal positiva e saudável”, explica secretária, reforçando que a atividade ocorrerá no período de férias escolares.



Para participar do Projeto, o responsável deverá fazer a inscrição da criança por meio de um formulário preenchendo as informações solicitadas. Baseado nessas informações é realizada uma pré-seleção de acordo com o perfil do hospital e critérios de priorização. Os pré-selecionados são chamados para a consulta na especialidade médica correspondente ao caso. A partir da consulta médica, os pacientes são selecionados para o projeto e, caso seja indicado, tem seu procedimento agendado.

A diretora geral do Getulinho, Elaine Lopez, conta sobre a elaboração do projeto e sua importância.

“O projeto surge da percepção de que é preciso apoiar as crianças e adolescentes na aceitação de sua imagem pessoal, oferecendo ferramentas emocionais e sociais para lidar com dificuldades relacionadas à aparência”.

De forma complementar, o serviço de psicologia realizará dinâmicas de sala de espera para a conscientização e capacitação de pais, educadores e profissionais de saúde e apoio emocional às crianças e adolescentes. “Assim, o Getulinho também se propõe a apoiar pacientes e seus responsáveis do ponto de vista emocional e psicológico, ampliando o debate sobre a autoestima para além da aparência física”, complementa Elaine.

A proposta é realizar o DIA D do Projeto Bem-Te-Vi no dia 04/07, durante todo o dia, porém, caso a demanda seja grande, as crianças serão acolhidas na agenda regular das especialidades durante o mês de julho, considerando os mesmos critérios de seleção.