Tiroteio na Linha Amarela deixa dois mortos e um ferido na Zona Norte do Rio

Na manhã desta terça-feira (18), um tiroteio na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou em duas mortes e uma pessoa ferida. O confronto ocorreu próximo à saída 7, por volta das 7h30.

De acordo com informações do 22º BPM (Maré), quatro criminosos, armados com pelo menos um fuzil, tentaram roubar uma moto na região. Uma equipe do batalhão, que estava em patrulhamento, flagrou a ação criminosa e interveio, resultando em um intenso confronto.

Leia também:



GAECO e Polícia Civil cumprem mandados contra organização que desviou mais de R$ 6 milhões da Prefeitura de Arraial do Cabo

Mulher é presa por furto em supermercado de Niterói

Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado e preso. As duas pessoas que morreram no local já foram identificadas, sendo uma mulher de 27 anos e um homem de 64. Uma terceira vítima, ferida durante o confronto, foi socorrida e levada para um hospital da região, onde recebe atendimento médico.

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na área e está realizando buscas para localizar os demais integrantes do grupo criminoso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).