UERJ leva projetos em evento de energias sustentáveis

Nesta segunda (17) e quarta feira (19), ocorre o Energy Summit na Cidade das Artes, barra da Tijuca das 10h as 20h da noite. Principal evento de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade, conectando empresas, universidades e empresários.

Durante os três dias do evento, ocorrerão palestras, painéis e debates sobre quais caminhos são mais promissores para o futuro do setor energetico para os próximos 10 anos.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ), participará do evento com um estande mostrando um kit portátil de demonstração da geração de energia elétrica com painel fotovoltaico a partir das ligação de uma lambreta a uma turbina eólica , projeto esse dia centro de estudos e pesquisar em energias renováveis da faculdade. Além de um processo de baixo custo para geração e armazenamento de H2V em larga escala.

A professora do instituto de matemática e estática (IME), Bianca Gama Pena, ressalta o importante papel da universidade em fomentar o empreendedorismo: " A UERJ apresentará suas propostas ligadas a temática do evento, ou seja, energia renovável, propondo a discussão em torno das estratégias usadas por cada projeto em suas indicações. A firma colaborativa, os meus de proteção, os desafios e oportunidades para o ecossistema. O grande desafio no atual cenário é a colaboração entre entidades de forma que cada uma possa contribuir com suas respectivas expertises, recursos e oportunidades. Para isso, o ambiente acadêmico é fértil e o grande interlocutor dos agentes desse ecossistema para fomento da inovação", enfatizou.



A professora é a idealizadora do eMuseu do Esporte, projeto que estará presente no Energy Summit com um simulador de esqui que levará os visitantes a geração de energia ao esquiarem. Os visitantes também poderám experimentar, criar em tempo real seu próprio holograma.

O professor de engenharia da UERJ, Manoel Antônio da Fonseca Costa Filho, do centro de estudos e pesquisas em energias renováveis apresentará um kit de demonstração de energia elétrica com painel fotovoltaico demonstrando a transferência de energia eólica para elétrica, ligando uma lambreta a partir de uma turbina eólica.

O terceiro projeto que estará no estande da UERJ é do do professor do instituto de química Giovani Cavalcanti Nunes, ele demonstra um processo de baixo custo para geração e armazenamento de H2V em larga escala, com utilização de campos de petróleo em fase de abandona. Esse projeto permite que o produtor de energias renováveis faça o armazenamento com economia além do impacto social e ambiental.