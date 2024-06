Invasão e roubo em igreja expõe violência em SG e deixa população em alerta

Na noite desta sexta-feira (14), a sacristia da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Pacheco, em São Gonçalo, foi invadida por um criminoso. O indivíduo furtou quatro castiçais e um ventilador, deixando o local completamente revirado.



Os castiçais, recentemente adquiridos pela paróquia, ainda estão sendo pagos, o que agrava a situação financeira da igreja, que depende de doações para manter suas atividades e estruturas. "É uma tristeza enorme ver nossa igreja sendo alvo de vandalismo e roubo. Esses castiçais foram comprados com muito esforço e sacrifício da nossa comunidade," lamentou um dos membros da equipe de atividades na igreja.

Quatro castiçados roubados foram comprados recentemente e estavam sendo pagos | Foto: Divulgação

As câmeras de segurança da igreja registraram a ação do criminoso. De acordo com as imagens, o invasor pulou o muro dos fundos da igreja por volta das 21h50 e permaneceu no local até as 22h36.



A comunidade está abalada com o ocorrido e espera que o responsável seja encontrado e que os castiçais sejam recuperados.

Leia também:

Na madrugada, tráfico usa balão e foguetório em homenagem a 'Rabicó'

Flu dá vexame ao perder em casa e entra no Z-4 do Brasileirão 2024