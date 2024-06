Polícia identifica zelador que usou herbicida que teria matado animais no Rio

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificou o zelador que pode ter infectado, sem intenção, o rol de entrada de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ao usar herbicida glifosato. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelas investigações, Wellington Vieira. O porteiro foi ouvido e o material recolhido e enviado para análise pericial. O caso provocou grande repercussão nas redes sociais.

A polícia apura se o veneno foi o responsável pela intoxicação de 40 cães no Jardim Oceânico. Moradores da região dizem que sete morreram. Segundo o delegado, testemunhas também prestaram depoimento. O laudo que vai indicar a causa da infecção deve ficar pronto em 30 dias. Caso seja confirmada a responsabilidade do zelador, ele poderá responder por maus tratos aos animais.

O glifosato é o ingrediente ativo de agrotóxicos mais utilizado no Brasil. Para jardinagem amadora, a Anvisa autoriza a dosagem de 1% na diluição.

Desde o início de maio, animais foram atendidos em clínicas veterinárias da região com os mesmos sintomas de intoxicação. Após as denúncias, a prefeitura fez uma lavagem nas ruas do Jardim Oceânico. Funcionários da Comlurb realizaram uma limpeza pesada nos locais onde haveria substância tóxica.



Cadela de Cauã Reymond recebe alta

Outro caso investigado pela DPMA é o dos cães do ator Cauã Reymond. Nesta sexta-feira (14), Cauã compartilhou nas redes sociais que a cadela Shakira, da raça Border Collie, recebeu alta. O artista postou uma foto abraçado com ela.

Cauã teve os dois cães envenenados dentro de casa, no Joá, também na Zona Oeste do Rio, na semana passada. O cão Romeu, da raça Rottweiler, chegou a ser internado, mas morreu no último domingo (9).



O caso gerou comoção após o ator contar que seus cachorros passaram mal depois de comerem carne com chumbinho jogada no seu quintal. A suspeita é que isso tenha sido feito por criminosos que tentavam roubar a casa de Cauã.