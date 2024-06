Obras em bairro de São Gonçalo entram na retal final

Em breve, os moradores do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, vão receber as intervenções de melhorias realizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura.



Mais de 29 ruas estão sendo contempladas com melhorias em drenagem, pavimentação e urbanização, somando um investimento de mais de R$34 milhões até o fim das obras.



"Os moradores do bairro Vista Alegre já sabem o que vão encontrar depois do fim das obras: dignidade e mais qualidade de vida. São esses os compromissos confiados a mim pelo governador Cláudio Castro e vamos até o fim pelo reconhecimento não só desse bairro, mas de todos os municípios fluminenses", disse o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Já a moradora Dilma Rodrigues, de 69 anos, não escondeu a alegria e satisfação de presenciar depois de muito tempo as melhorias em seu bairro.



"Ninguém acreditava que o nosso bairro seria mudado dessa forma como está sendo agora. Estou aqui há mais de 40 anos, criei meus filhos aqui, e pisávamos na lama, carro não passava. Agora voltamos a ser gente de novo", comemorou.



As obras estão 75% concluídas e os trabalhos estão acontecendo nas ruas Itaguaí, Canadá, Tanguá, Indiana, Filadélfia, Godofredo Pereira de Assunção, Itajuru, Inambi, Olga Franco, Itanguá, Itanduba, Elza Fialho, Itacolomi, Itápolis, Itacoatiara, entre outras. A previsão é que tudo fique pronto até o fim deste mês de junho.