Festa de Santo Antônio em São Gonçalo: Uma celebração de fé, alegria e tradição

A Igreja de Santo Antônio, na Covanca, São Gonçalo, recebeu nesta quinta-feira (13) uma multidão de fiéis para celebrar o dia do padroeiro do bairro. A celebração de Santo Antônio é um evento especial na comunidade católica, com igrejas ao redor do mundo organizando festividades para honrar o santo conhecido por sua devoção aos pobres e por ser o padroeiro dos casamentos. No dia 13 de junho, igrejas se enchem de fiéis que participam de missas, procissões e outras atividades religiosas e culturais. Em São Gonçalo, as festividades tiveram início às 7h com Santas Missas e se estendem até às 18h com procissão e outros festejos.

O templo, enfeitado com flores e tomado por cânticos em louvor a Santo Antônio, transbordava o espaço de alegria e devoção. Uma das canções entoadas pelos paroquianos na entrada do padre Cosme, que celebrou a missa, traduzia o sentimento que tomava conta de todos: "A paróquia te saúda nesse dia que é todo teu", evidenciando a profunda importância do santo para a comunidade católica local.



O padre Fabiano Santos, responsável pela igreja há 4 anos, compartilhou um pouco sobre a tradicional festa e a devoção ao padroeiro.

"A paróquia completa 100 anos no próximo ano. O bairro, inicialmente habitado por portugueses, trouxe consigo a devoção a Santo Antônio. O que era uma capelinha se tornou uma paróquia. A devoção cresce a cada ano e se mantém atual, com grande expressão da população em relação ao santo", relatou o padre.



Padre Fabiano Santos, responsável pela paróquia | Foto: Layla Mussi

Essa devoção e fé se manifestam na presença de pessoas de todas as idades nas celebrações, desde jovens até idosos, que professam sua fé e amor ao santo. O número de participantes cresce a cada ano, como observa o padre:

"É impressionante como essa devoção se mantém atual. A cada ano, a festa atrai um número significativo de devotos, tanto de São Gonçalo quanto do Rio de Janeiro. Santo Antônio é realmente muito querido pela população e reúne muitas pessoas."



Missa acontece até às 18h | Foto: Layla Mussi

A dona de casa Andressa Melo, 40 anos, frequenta a festa anualmente em agradecimento por ter encontrado seu marido através da intercessão de Santo Antônio.

"Venho sempre agradecer, porque foi através de Santo Antônio que consegui casar. Meu esposo não queria se casar. Peguei uma imagem do santo e a coloquei de cabeça para baixo em um copo com água, dizendo: 'Assim que o senhor me der um marido, eu o tiro do castigo'. E deu certo! Agora, venho agradecer todos os anos. Sou casada há 25 anos e tenho dois filhos", contou com alegria e emoção.

Andressa conseguiu casar com as bênçãos de Santo Antônio | Foto: Layla Mussi

Karine Rose, farmacêutica de 36 anos, participa das festividades desde o nascimento e comparece para pagar promessas:

"Venho nas festas de Santo Antônio desde que nasci e hoje estou aqui para agradecer. Na última festa, fiz um pedido para que meu filho não convulsionasse mais, e funcionou. Estar aqui hoje significa gratidão", comentou emocionada.



Karina e Antônio | Foto: Layla Mussi

Bênção dos pães

Distrituição dos pães | Foto: Layla Mussi

Após a missa, os fiéis se reuniram na parte externa da igreja para orações e a benção dos pães, que foram distribuídos aos devotos enquanto os padres os molhavam com água benta. Essa tradição da distribuição dos pães de Santo Antônio acontece todos os anos e visa lembrar aos fiéis a importância da caridade e do doar-se ao próximo.

Antônio José Carvas, 53 anos, que coincidentemente comemora aniversário no dia do santo, relembra como a tradição dos pães entrou em sua vida.

"Fui batizado aqui. Meu pai começou com 100 pães, e hoje distribuo em média 5 mil. Aumentei gradativamente: meu pai começou com 100, depois 200, 500... Quando ele adoeceu e ficou 10 anos na cama, lembro que ele estava prestes a sair do CTI na data de Santo Antônio. Fiz uma promessa de dobrar o número de pães, e ele saiu do CTI na véspera. Depois ele faleceu, mas eu continuarei distribuindo os pães até eu estar vivo”, relembrou.



A celebração em homenagem a Santo Antônio é um momento de união e fé | Foto: Layla Mussi

Outra pessoa que auxilia nesta função é Ester Costa, professora aposentada, de 73 anos. “Eu ajudo na distribuição dos pães, precisamente, há 13 anos, e nunca faltou um pedaço de pão. A gente distribui também às terças-feiras na missa das 19h."



Bolo de Santo Antônio



Bolo com a medalha de Santo Antônio | Foto: Layla Mussi

As tradições na festa não acabam por aqui. Também há, para os solteiros, a oportunidade de encontrar aquele tão esperado amor, com o bolo que contém uma medalhinha de Santo Antônio. Reza a lenda que, caso a pessoa encontre em um pedaço do bolo o objeto, irá namorar ou até mesmo casar.

O padre Fabiano explica como vai ser a logística. “Este ano temos quatro bolos bem grandes, com a imagem de Santo Antônio, e tem essa possibilidade de achar a medalha. Essa distribuição provavelmente vai até 17h ou 18h, que é a hora que o bolo acaba, porque hoje é um fluxo muito intenso de pessoas. Então tem que vir logo, se não fica sem”, brincou o religioso.

