Dia dos Namorados: pacientes oncológicas são brindadas com serviços gratuitos na Tarde da Beleza

O espaço cultural da Oncomed se transformou, literalmente, nesta terça-feira, 11/06, num verdadeiro centro de estética e de atividades terapêuticas, onde a palavra de ordem foi o am*or. Em mais um projeto inovador promovido em parceria com a PróOnco Mulher, a Tarde da Beleza levou serviços gratuitos a mais de 30 pacientes oncológicas para reforçar a autoestima da mulher e marcar o Dia dos Namorados. Cabeleireiras, manicures, podólogas, esteticistas, massoterapeutas e osteopata agitaram com suas atividades o mezanino do moderno prédio da clínica que funciona na Rua Araribóia, 6, em São Francisco.



Garantidos por agendamento, os atendimentos proporcionaram momentos diferenciados de convivência para mulheres em tratamento da doença, como a guia de turismo Lúcia Santos, 61 anos, residente em Icaraí e tratando o câncer de mama desde 2020.

“Muito bom passarmos esta tarde maravilhosa cuidando do nosso corpo e da nossa mente, nos fortalecendo, reforçando a nossa autoestima e entendendo que temos vida após o câncer. A Oncomed realmente faz um trabalho muito diferenciado, com todos os funcionários sem exceção, dos porteiros aos médicos, nos recebendo sempre com muito carinho”, destacou Lúcia, enquanto tinha os cabelos cortados por Natália Motta.

Lúcia e Natália | Foto: Divulgação

Ao receber o convite de sua cliente Luciana Araújo - paciente da Oncomed há sete anos e do time de voluntários que colaboraram para reunir os serviços na Tarde da Beleza -, a cabeleireira Natália nem hesitou em participar. “Mesmo sendo véspera do Dia dos Namorados, fechei o salão e vim pra cá. Vivi oito intensos meses desse mundo duro do câncer com a mãe de um ex-namorado que considero uma sogra. Ela era maravilhosa, mas escondeu o tumor e quando soubemos já não tinha mais jeito, partiu aos 58 anos. Participar aqui hoje está sendo um presente. É uma energia muito boa, de pessoas fortes e esperançosas. Sei que vencer não é fácil, mas todas estão sorrindo, felizes, se reciclando para vencer e seguir”, disse Natália.

A paciente mais jovem - Entre as mais de 30 mulheres que aproveitaram a Tarde da Beleza está a estudante Vitória Reis, de 21 anos, a mais jovem paciente em tratamento do câncer de mama na Oncomed, onde chegou no ano passado. Aos 17 anos ela sentiu um pequeno caroço na mama direita e iniciou o acompanhamento em uma clínica da família da Ilha da Conceição, onde mora com a mãe, a diarista Angela Cristina de 53 anos, que também teve câncer de mama há uns anos e segue em tratamento no Hospital Universitário Antônio Pedro. Mas a doença de Vitória só foi confirmada quase dois anos depois, quando chegou à Clínica Malu Sampaio. “Aí dei sorte de ser atendida pelo doutor Rodrigo Souto, fui encaminhada com urgência ao Hospital Oceânico para a cirurgia e depois à Oncomed, onde sou tratada pelo doutor Marcos Saramago, um outro muito querido. E tudo pelo SUS, pois não temos plano de saúde”, diz Vitória, que precisou fazer todo o protocolo: cirurgia, 16 sessões de quimioterapia, 15 de radioterapia e continua no tratamento tomando um comprimido diário e injeção mensal.

Vitória é a paciente mais nova de câncer de mama na Oncomed em convênio com o SUS | Foto: Divulgação

Vitória e a mãe aproveitaram diversos serviços oferecidos na Tarde da Beleza. A jovem passou pela manicure, cabeleireira, massagista e pela maquiadora Isabella Lisboa, que mora na Tijuca e atravessou a Baía de Guanabara para participar do evento. “Muito gratificante colaborar com a autoestima de mulheres que enfrentam os desafios do câncer. Fiquei emocionada e grata por poder participar”, contou Isabella enquanto maquiava Vitória, que depois seguiu com a mãe para a oficina de origami, conduzida pela advogada e empresária Lúcia Marques, também paciente da Oncomed há dois anos e integrante do time de voluntários de colaboradores do evento.

“A Tarde da Beleza foi incrível e inesquecível. Sou muito grata à Oncomed e aos profissionais que se doaram para esse evento acontecer. E serei eternamente agradecida a todos os profissionais aqui da clínica que cuidam de nós sempre com muito carinho e acolhimento”, comemora Vitória, que é artesã e hoje também concurseira, em busca de ingressar na Aeronáutica.

Serviços oferecidos - A Tarde da Beleza contou com o trabalho voluntário de duas cabeleireiras, duas podólogas, uma manicure, uma maquiadora, uma ostepata e duas massoterapeutas, além da oficina de origami. O projeto inovador é coordenado pelo mastologista Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher, e pela psicóloga Christiane Couri, coordenadora da psicologia da Oncomed, setor por ela implantado há anos.

"Começamos com a Oncomed há quase 30 anos, e seguimos ampliando os nossos serviços. Investir na humanização dos pacientes para reforçar a autoestima é uma de nossas prioridades, pois sabemos que o astral, o equilíbrio, o acreditar de quem está no tratamento de câncer é parte fundamental no processo de restabelecimento de quem porta a doença. Ficamos muito satisfeitos com o resultado da Tarde da Beleza, mais um projeto diferenciado que certamente veio para ficar", adiantou Chistiane Couri, que integra a Diretoria do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, área da psicologia que enfatiza os fatores psicossociais, biológicos e psicológicos no atendimento ao portador de câncer.