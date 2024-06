São Gonçalo inscreve para palestra voltada a empreendedores

Palestra será no Espaço Mais Conhecimento, no Partage São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae-RJ, realiza no dia 25 de junho, às 13h, a palestra ‘Como Definir Preço de Venda’, que será realizada no Espaço + Conhecimento do Partage Shopping. O evento é gratuito.

O evento tem objetivo de apresentar as ferramentas necessárias para que o empresário ou quem deseje empreender possa compreender a estrutura dos gastos do seu negócio, formar preços de venda e, assim, ter informações e dicas para ter uma empresa mais rentável.

Serão abordados temas como conceitos de gastos fixos e variáveis, importância da margem de contribuição na definição dos preços e exercícios sobre formação do preço de venda e do ponto de equilíbrio operacional. A palestra será ministrada pela consultora de imagem Simone Nunes.

O empreendedor poderá ter uma visão clara dos efeitos de uma correta formulação do preço de venda, bem como sua influência direta na obtenção do equilíbrio do negócio.

Serviço:

Como Definir Preço de Venda

Data: 25/06/2024, terça-feira, às 13h

Palestrante: Consultor de Negócios SEBRAE – Simone Nunes

Local: Partage Shopping – Espaço + Conhecimento – Avenida Presidente Kennedy, 425 – Centro, São Gonçalo – RJ

Link de inscrição: https://rj.loja.sebrae.com.br/como-definir-preco-de-venda-313302898