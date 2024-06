Morre a atriz Ilva Niño, aos 89 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Ilva Niño, que deu vida ao personagem Mina, na novela “Roque Santeiro”, morreu nesta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Ilva foi submetida a uma cirurgia cardíaca e estava internada no Hospital Quali, no Rio, desde o dia 13 de maio.

“O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos”, divulgou o hospital em nota. O corpo será cremado na próxima quinta-feira, entretanto, o local e a hora ainda não foram definidos.

Biografia de Ilva Niño

Ilva nasceu em 15 de novembro, em Floresta, Pernambuco. Começou sua carreira quando estudou teatro grego com Ariano Suassuna na Escola Normal, onde surgiu a oportunidade de atuar pela “Antígon”, de Sófocles. Se casou com Luiz Mendonça e desse relacionamento nasceu Luiz Carlos Niño. Ambos já faleceram. Em seu currículo, Ilva acumulava diversas séries e mais de 30 novelas, sendo uma delas “Roque Santeiro”, em 1985, onde deu vida à empregada doméstica Mina, que também era confidente da viúva Porcina.