Confira a lista de exigências para namorar o ator Cauã Reymond

No Dia dos Namorados, nada melhor do que saber como agradar aquele 'crush' e tornar esse amor possível. Algumas pessoas são tão exigentes que têm preferências totalmente específicas, como é o caso da galã Cauã Reymond, que teve sua lista de preferências divulgada durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta terça-feira (11).

O jornalista Leo Dias revelou as exigências de Cauã Reymond para entrar em um novo relacionamento e o tipo de mulher que atrai o ator, conhecido como um dos galãs mais desejados da TV brasileira.

“A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser”, revelou Leo.



O galã está solteiro desde o início do ano, quando terminou o breve e discreto relacionamento que teve com a dentista mineira Luiza Watson, com quem passou a virada do ano. Antes desse relacionamento, o ator foi casado com Marina Goldfarb por quatro anos, teve um namoro com Alinne Moraes e foi casado com Grazi Massafera por 6 anos, com quem teve uma filha, Sofia, de 12 anos.