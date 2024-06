Disque Denúncia pede informações para esclarecer morte de comerciante no Rio

O Disque Denúncia, divulga, nesta terça-feira (11), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam identificar e prender os envolvidos na morte do comerciante Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, de 32 anos, assassinado no início da tarde do último domingo (09), em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.



Sócio do bar Parada Obrigatória, a vítima estava num carro que foi atingido por pelo menos 12 disparos. Os tiros perfuraram o para-brisa dianteiro e uma janela do lado do carona do veículo. O crime aconteceu pouco depois do comerciante parar o automóvel em um sinal, na esquina da Souza Franco com a Rua Teodoro da Silva, em uma das mais movimentadas do bairro. Um homem teria desembarcado de um outro veículo e feito os disparos, fugindo logo em seguida do local do crime.

A Delegacia de Homicídios (DH), assumiu as investigações, e agentes da especializada buscam informações e câmeras de segurança, a fim obter informações que levem à autoria do crime e também sua motivação.



Ajude a Polícia do Rio. Quem tiver informações sobre a localização dos envolvidos na morte do comerciante, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento e enfatizamos que o anonimato é garantido. :



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ