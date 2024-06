Acusado de matar a ex-esposa com um soco é preso em São Gonçalo

Nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil prendeu um homem acusado de agredir e provocar a morte da sua ex-esposa. Ele foi detido por policiais civis da 82ª DP, de Maricá, no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo.

Segundo as investigações, o acusado agrediu sua parceira com um soco na cabeça, em abril. Após o ocorrido, a vítima passou a sentir dores no local, e com o agravamento da situação, ela precisou ser internada. Ela acabou falecendo alguns dias depois e no exame cadavérico ficou registrado como causa da morte um traumatismo cranioencefálico e sepse.

De acordo os agentes, a vítima conversou com o pai antes de ser internada, informando da agressão na cabeça. As investigações começaram, e o homem passou a coagir os pais da ex. Em maio, ele foi até o pai da vítima e o mostrou uma arma de fogo.

O acusado tem uma longa ficha criminal. Já foi investigado por tráfico de drogas, crime ambiental, roubo com resultado morte, resistência, porte de drogas para consumo pessoal, porte de arma, injúria, furto e ameaça.