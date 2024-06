Ex-governador Garotinho é internado no Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos), de 64 anos, foi internado nesta segunda-feira (10/6), em um hospital da capital, para um exame de cateterismo. A informação foi divulgada pela mulher dele, Rosinha Garotinho, no Instagram.

De acordo com um comunicado publicado por Rosinha Garotinho, mulher do político e também ex-governadora do estado, ele se sentiu mal pela manhã e foi levado para o hospital, onde vai precisar passar por um cateterismo. A unidade de saúde em que Garotinho está internado não foi divulgada.

"Aos amigos, o Garotinho encontra-se internado para a realização de um exame de cateterismo. Hoje pela manhã quando se preparava para o trabalho sentiu fortes dores no peito e foi conduzido ao hospital. Agradecemos o carinho e oração de todos e nos desculpamos pelo cancelamento das agendas previstas para o dia de hoje e amanhã", diz a nota.

