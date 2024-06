Projeto De Braços Abertos volta a São Gonçalo com programação gratuita; confira!

Tudo pronto para a segunda etapa do Projeto de Braços Abertos em São Gonçalo, agora no bairro da Trindade, com atrações gratuitas até 23 de junho. O projeto consiste em diversas atividades para a comunidade local. Com o objetivo de integração e estimular a prática esportiva para todas as idades, encerrando no dia 23 com uma corrida de 5km e a mini corrida para as crianças.

As inscrições das atividades começaram presencialmente no sábado, 8 de junho, entre 10h e 13h, na Praça Trindade. E também nesse dia vai rolar o esquenta, com um torneio de futebol, e muita brincadeira no Espaço Kids Juca Energia.

"A corrida de Braços Abertos é um evento de rua que, a cada ano, atrai mais participantes, promovendo atividade física, saúde e qualidade de vida para a população de São Gonçalo e seus municípios vizinhos. O Governo do Rio e a Secretaria de Esporte e Lazer apoiam essa iniciativa por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, um instrumento social eficaz no fomento ao esporte no estado do Rio de Janeiro", celebrou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Também será oferecido curso de capacitação profissional para trabalhar no evento, e as inscrições para este se iniciam em 13 de junho. No mesmo dia, serão abertas as inscrições presenciais para a corrida, que acontece no dia 23.

O Projeto De Braços Abertos etapa Trindade tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, e apoio da prefeitura de São Gonçalo, e organização da X3M.

Assim como na etapa anterior, a Casa Enel será erguida na praça, onde os moradores do bairro vão contar com diversos serviços, como realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, efetuar a troca de lâmpadas, participar de oficinas sobre consumo consciente, que tem por objetivo reduzir o gasto de energia. Além disso, para aprimorar a qualidade da energia fornecida à população, equipes de eletricistas atuarão na região em regime de mutirão, visando garantir um serviço mais eficiente e seguro. Já na Van Experience, estão programas ações educativas, como jogos e uma experiência envolvente de interação e realidade aumentada para os visitantes.

Em 32 etapas, mais de 130 mil pessoas, entre participantes e espectadores, prestigiaram o evento que já arrecadou cerca de 35 toneladas de alimentos doados | Foto: Divulgação

" O Projeto de Braços Abertos é muito mais do que uma corrida. Ele consegue criar uma cultura de cidadania em todas as comunidades por onde passa, realmente transformando a vida das pessoas. Também fomenta o desenvolvimento da região, gera empregabilidade, além de estimular a prática do esporte", destaca Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

Entre as atividades programadas destacamos também os treinões para a corrida de 5km, aulas de tai chi chuan, breakdance, circo e ginástica. A programação completa está detalhada no site oficial do projeto.

Criado há 12 anos, o Projeto de Braços Abertos já passou pelas comunidades do Vidigal, Rocinha, Santa Marta, Borel, Manguinhos e Jacarezinho, além dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias. Em 32 etapas, mais de 130 mil pessoas, entre participantes e espectadores, prestigiaram o evento que já arrecadou cerca de 35 toneladas de alimentos doados.

Serviços:

De Braços Abertos Etapa Trindade – de 8 a 23 de junho

Local: Praça Leonor Correa (Praça Trindade) - Trindade, São Gonçalo - RJ

Inscrições presenciais para atividades: a partir de 8 de junho

Inscrições presenciais curso de capacitação profissional para trabalhar no evento: a partir 13 de junho

Inscrições presenciais para a corrida do dia 23 de junho: a partir 13 de junho

Programação completa: https://projetodebracosabertos.com.br