Artistas promovem dia de cultura em escola municipal de São Gonçalo

Com o objetivo de levar a cultura gonçalense para dentro da escola, o Laboratório de Políticas Públicas Culturais, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), gerido pela ONG Promacom, realizou, nesta segunda-feira (10), um dia cultural com artistas de São Gonçalo para os alunos do CIEP 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, em Alcântara.



A atividade contou com oficinas de dança, fotografia, escultura em argila, contação de histórias e horta, além de apresentações de hip hop, teatro e dança. Para o coordenador do projeto, Rodrigo Pinho, é importante levar a universidade e as atividades culturais e artísticas para a comunidade escolar, promovendo uma aproximação com os alunos.



“Sou nascido e criado em uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro, Vigário Geral, e eu entendi que a escola poderia ser o centro cultural do meu bairro. Já que eu tive a oportunidade de estar aqui na coordenação do laboratório, eu levei essa proposta para eles. O que eu sinto hoje é que a gente está pulando o muro da escola, só que para o lado de dentro, trazendo referência e atividade lúdica que quebre o cotidiano”, disse o coordenador.

A subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, visitou as oficinas e aprovou a iniciativa, já que, para ela, a cultura e a arte são maneiras lúdicas de ensinar.



“É muito bom entrar em uma escola e ver todas essas atividades acontecendo, o aluno se diverte, tem acesso a várias manifestações artísticas realizadas por artistas gonçalenses. As oficinas culturais são ótimas ferramentas pedagógicas. Os alunos adoraram”, afirmou a subsecretária.