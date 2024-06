Caminhão invade loja e complica trânsito na RJ-104; Vídeo!

Um caminhão invadiu uma loja no início da manhã desta segunda-feira (10), na RJ-104, no Colubandê, na pista sentido Alcântara. O incidente aconteceu por volta das 11h, mas ainda não há informações sobre possíveis feridos.

De acordo com as primeiras informações, o caminhão perdeu o controle ao descer o viaduto e colidiu com pelo menos dois carros. A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas e estão no local para controlar a situação e realizar os primeiros atendimentos. O tráfego na região está complicado, com longas filas se formando nos arredores.





As autoridades recomendam que os motoristas busquem rotas alternativas para evitar maiores transtornos.





* Em atualização





