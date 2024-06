Acidente com motocicleta deixa dois mortos na descida da Caixa d'Água, em Niterói

Na manhã desta segunda-feira (10) um grave acidente na na RJ-104, altura da descida da Caixa d'Água, em Niterói, resultou na morte de um homem e uma mulher. O casal estava em uma motocicleta de aplicativo quando perdeu o controle e colidiu com uma mureta, causando a tragédia.

O impacto da colisão foi tão violento que o corpo da mulher, de 27 anos, foi arremessado para a pista contrária.

Motocicleta colidiu em uma mureta | Foto: Layla Mussi

A família de uma das vítimas, em estado de choque, preferiu não dar declarações sobre o ocorrido. A perícia da Polícia Civil é aguardada no local. O laudo vai ajudar nas investigações para determinar as causas do acidente e se houve algum fator externo que contribuiu para a perda de controle da motocicleta.

Agentes da NIttrans estão no local orientando o trânsito | Foto: Layla Mussi

O acidente aconteceu na descida da Caixa d'Água, uma via conhecida por sua periculosidade devido às curvas acentuadas e declive íngreme.

Agentes da NIttrans estão no local orientando o trânsito | Foto: Divulgação/ Nittrans

Agentes da NIttrans estão no local orientando o trânsito. Motorista, ao dirigir redobre a atenção!