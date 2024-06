Carro derruba transformador e deixa moradores sem energia elétrica no Barro Vermelho

Um carro derrubou um transformador num acidente na madrugada desta segunda-feira (10) na Rua Doutor Pio Borges, número 2725, em frente à Igreja Universal, no Barro Vermelho, São Gonçalo. Segundo testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle do veículo próximo a uma curva.

Transformador caiu no chão | Foto: Layla Mussi

Um membro da Igreja Universal que estava no local relatou o ocorrido à polícia. Devido ao impacto, a região ficou sem energia elétrica, causando transtornos para os moradores e comerciantes da área.

"A gente tá sem luz e eu estou revoltado que ele bateu, largou o carro e ainda foi trabalhar. Só quero que a luz volte logo", Marcelo Souza, colaborador da Universal

Energia deverá ser restabelecia até 12h | Foto: Layla Mussi

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, foi acionada e chegou ao local pouco depois do acidente. Técnicos da companhia informaram que a energia deve ser restabelecida por volta das 12h.





