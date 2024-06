Fluminense e Grêmio se reencontram em busca do título da Libertadores!

A rivalidade histórica entre as duas equipes, aliada à importância da competição, garantem que os jogos sejam emocionantes e disputados do início ao fim - Foto: Divulgação/ Lucas Merçon / Fluminense FC

A rivalidade histórica entre as duas equipes, aliada à importância da competição, garantem que os jogos sejam emocionantes e disputados do início ao fim - Foto: Divulgação/ Lucas Merçon / Fluminense FC

O destino traçou mais um capítulo na história da épica rivalidade entre Fluminense e Grêmio. Com o empate em 1 a 1 com o Estudiantes no Couto Pereira, o Grêmio ficou na segunda colocação do grupo C, com dez pontos, e disputará uma vaga nas quartas com os atuais campeões.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, teve uma campanha impecável na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo A, com 14 pontos conquistados em seis jogos. Já o Grêmio se classificou como segundo colocado do Grupo C, com 10 pontos, após um empate emocionante com o Estudiantes na última rodada.

Apesar do favoritismo do Fluminense, que ostenta o título de campeão e a vantagem de jogar a partida de volta no Maracanã, o Grêmio se mostra um adversário perigoso. A equipe gaúcha tem jogadores experientes em Libertadores, como Geromel e Diego Souza, e já mostrou em outras edições da competição que pode surpreender os favoritos.



A rivalidade histórica entre as duas equipes, aliada à importância da competição, garantem que os jogos sejam emocionantes e disputados do início ao fim. Os torcedores podem esperar grandes jogos, com chances para os dois lados.

Informações sobre os jogos:

• Jogo de ida: 14 de agosto de 2024, local ainda indefinido

• Jogo de volta: 21 de agosto, no Maracanã.

• Onde assistir:

• TV aberta: SporTV.

• TV fechada: Fox Sports e ESPN.

• Streaming: Conmebol TV e Globoplay.

