Bolão com 10 cotas fatura R$ 114,1 milhões na Mega-Sena; Confira os números sorteados!

Uma aposta de Ponta Grossa, no Paraná, foi a única vencedora do prêmio de R$ 114.104.458,33 do concurso 2734 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (8) em São Paulo. A bolada milionária foi conquistada por um bolão de 10 cotas registrado na Lotérica Princesa dos Campos II, na região central da cidade.

Os números sorteados foram: 21, 27, 35, 48, 59 e 60. A aposta vencedora foi um "fecho nove", ou seja, marcou nove dezenas dos 60 números disponíveis no volante.

Leia também:



Axel Grael e Bob Burnquist visitam aula inaugural do projeto Skate Cuida

Fluminense tem recorde de público com festa de apresentação de Thiago Silva

A probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de 1 em 50.063.862, o que torna essa premiação um acontecimento extremamente raro e especial.