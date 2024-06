Fluminense tem recorde de público com festa de apresentação de Thiago Silva

O retorno de Thiago Silva ao Fluminense foi um verdadeiro sucesso! Na sexta-feira (7), o clube apresentou o jogador para a torcida em um evento histórico no Maracanã. E o que não faltou foi festa: com show do grupo Sorriso Maroto e a presença de ídolos do clube, mais de 55 mil tricolores lotaram o estádio, quebrando o recorde de público em apresentações de jogadores no Brasil.

A festa começou com a apresentação dos jogadores do atual elenco tricolor. Em seguida, foi a vez de um show pirotécnico iluminar o céu do Maracanã. A grande estrela da noite, porém, era Thiago Silva. O zagueiro, que vestia a camisa do Fluminense pela primeira vez desde 2008, foi ovacionado pela torcida ao entrar em campo.

Leia também:

Pampa, ídolo do vôlei, morre aos 59 anos

Niterói realiza Dia D de vacinação neste sábado (08)

O público de 55.215 pessoas superou o recorde anterior, que pertencia ao Corinthians, com 50.120 torcedores presentes na apresentação de Ronaldo Fenômeno em 2009 | Foto: Divulgação/ Marcelo Gonçalves/Fluminense

Thiago Silva se emocionou com a recepção calorosa dos tricolores. "É um momento muito especial para mim. Estou muito feliz de estar de volta ao clube que me formou", disse o jogador. "Vou dar o meu melhor para ajudar o Fluminense a conquistar títulos", completou.

O público de 55.215 pessoas superou o recorde anterior, que pertencia ao Corinthians, com 50.120 torcedores presentes na apresentação de Ronaldo Fenômeno em 2009. O recorde do Fluminense é um novo marco na história do futebol brasileiro e mostra a grandeza da torcida tricolor.

Um novo capítulo na carreira de Thiago Silva

Com 38 anos, Thiago Silva volta ao Fluminense para defender as cores do clube que o revelou para o futebol. O zagueiro assinou contrato até o final de 2024 e espera contribuir para a conquista de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O retorno de Thiago Silva é um grande presente para a torcida do Fluminense. O zagueiro experiente e talentoso chega para reforçar o time e ajudar o clube a alcançar grandes feitos.